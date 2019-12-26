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В Карпатах засняли "призрака": фото уникального явления

26 декабря, 13:41

Спасатель сфотографировал брокенского призрака

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На горе Поп Иван в украинских Карпатах сфотографировали уникальное оптическое явление – брокенский призрак. Снимок-подтверждение 22 декабря опубликовал в Facebook спасатель из Калуша, начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак.

Автор фотографии пишет, что брокенский призрак – это тень полуразрушенной обсерватории "Белый слон", которая находится на вершине горы.

"Поп Иван. Брокенский призрак, тень обсерватории", – подписал он фото.

фото: Vasyl Fitsak, Facebook

фото: Vasyl Fitsak, Facebook

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Брокенский, или горный, призрак – тень наблюдателя на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном солнцу. Эта тень может казаться очень большой и иногда окружена цветными кольцами. Призрак может и шевелиться (иногда совершенно неожиданно) из-за движения облачного слоя и колебания плотности в облаке.

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Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в центре реабилитации бурых медведей в Карпатах из-за аномально теплой зимы сумели заснуть только трое питомцев из 32. В прошлом году в центре уснуло большинство медведей.

Кроме этого, мы сообщали, что украинские спасатели сохранили жизнь иностранцу, который заблудился при подъеме на самую высокую точку страны – гору Говерлу в Карпатах. К тому моменту в Карпатах начался снегопад, поэтому иностранец мог не выжить. В немалой мере его спасло то, что он обратился за помощью до наступления сумерек, отметили в ГСЧС.

Напомним, в прошлом году в Закарпатье группу туристов из Киева накрыло лавиной. Один из них погиб.

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Карпаты призрак горы

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