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В Карпаты таки пришла зима: удивительные фото заснеженных гор в облаках

22 января, 17:36

Снег есть на вершинах гор

/ Фото: Facebook

Пока по всей территории Украины установилась не типичная для этого времени года погода, настоящий снег можно найти разве что в Карпатах.

Так, местный спасатель Василий Фицак на своей странице в Facebook опубликовал красивые фотографии с Карпат.

На снимках видно, что снег таки есть на вершинах гор, которые утопают в белоснежных облаках.

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Также, Фисак поделился другими фото, сделанными 21 января 2019 года. На них видно, что горы полностью покрыты плотным слоем снега.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Аномальная погода в Украине продолжает влиять на природу. Из-за высокой, как для зимы, температуры в разных областях страны начали цвести растения, а в лесах появляются грибы.

Как сообщал сайт "Сегодня", следующий зимний месяц также будет аномально теплым – весна в Украину придет уже в феврале. В середине месяца местами по стране температура воздуха будет подниматься до 15-17 градусов тепла.

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