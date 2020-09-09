В "красных" Черновцах родители снова протестовали у стен ОГА (фото)

В Черновцах, которые внесены в "красную" карантинную зону, под стенами областной государственной администрации состоялась акция протеста. Митингующие требовали отменить дистанционное обучение.

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На протест вышли родители школьников, чьи дети не могут посещать учебные заведения из-за установленного государством запрета, сообщает "Молодой буковинец".

"Этот карантин создан по политическим мотивам, дети должны учиться нормально и жить нормальной жизнью. И именно потому мы сегодня собрались на митинг", – заявила представитель Всеукраинского объединения защиты прав матерей Наталья Ансимова.

Она рассказала, что специально приехала из Киева, чтобы поддержать черновицких родителей.

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"Мы пришли отстоять право наших детей учиться в школах. Потому что нам создали невозможные условия для учебы. У меня четверо детей, каждый в отдельной комнате. Дети закрыты от общества. Физически для них это нехорошо", - сказала одна из участниц протеста.

Напомним, 7 сентября в Черновцах прошла акция протеста "за очное обучение", участники которой требовали от местных властей возобновить занятия в школах.

Ранее протестовали жители Кицманского района Черновицкой области, который также относится к "красной" зоне. Они утверждали, что многие родители не имеют технических возможностей для дистанционного обучения детей и просили у местных властей вернуть уроки в школе.

Кроме того, недавно в Ивано-Франковске сотни людей вышли на митинг с требованием не лишать их работы, а их детей – возможности ходить в школы. Также бизнесмены пришли под стены областной полиции, требуя не закрывать общественные заведения и не превращать их в банкротов.

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