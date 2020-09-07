В "красных" Черновцах прошла акция "за очное обучение": фото

В Черновцах, которые попали в "красную" карантинную зону, состоялась акция протеста, участники которой требовали от местных властей возобновить занятия в школах.

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Как сообщает "Молодой буковинец", в мероприятии принимали участие несколько десятков людей – родители, которые выступили против дистанционного обучения школьников

Участники пикета подчеркнули, что учеба в дистанционном режиме довольно сложно дается их детям.

"Есть школы, есть садики. Почему родители должны покидать свою работу для того, чтобы следить, как дети учатся? Мы требуем открытия школ!" - заявила одна из митингующих.

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Напомним, ранее подобная акция прошла в Ровенской области – жители Костополя требовали вернуть их детям возможность ходить в школы.

Также стало известно, что городской совет Ивано-Франковска принял решение вопреки требованию Киева и откроет школы и детсады с 14 сентября, несмотря на "красную" зону.

Кроме того, в Ивано-Франковске сотни людей вышли на митинг с требованием не лишать их работы, а их детей – возможности ходить в школы, а бизнесмены пришли под стены областной полиции, требуя не превращать их в банкротов.

Видео: kurs.if.ua

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