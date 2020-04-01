В Луцке еще у трех врачей обнаружили коронавирус

Это три врача отделения интенсивной терапии

Еще у трех врачей Луцкой городской клинической больницы диагностировали коронавирус.

Об этом заявила руководитель Волынского областного лабораторного центра Наталия Янко, – пишет Информационное агентство "Волынские Новости".

"Установлены еще три носителя болезни. Это три врача отделения интенсивной терапии", – сообщила Янко.

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Они чувствуют себя хорошо, видимых признаков болезни врачи не имеют.

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Таким образом, среди работников луцкой больницы – уже 8 инфицированных коронавирусом. После первого случая инфицирования утром 1 апреля диагноз подтвердился еще у 1 врача и 3 медсестер, а вечером того же дня – еще у 3 врачей.

Ранее стало известно, как хоронили врача с коронавирусом в Луцке. Тело покойного обработали хлорсодержащим препаратом и выдали родственникам в герметичном пакете. После церемонии прощания в храме провели дезинфекцию.

Добавим, что сообщалось, что врач в Луцке умер от сердечного приступа. Заражение опасным вирусом подтвердили уже после его смерти. Врач находился в отпуске с 20 марта и активных контактов не имел. Но восемь человек из областной поликлиники находятся на самоизоляции.

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