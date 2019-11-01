Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

В Луцке нашли экзотических попугаев, украденных из зоопарка

1 ноября, 20:44

Несмотря на усилия копов, воров пока не задержали

В Луцке нашли экзотических попугаев, похищенных из зоопарка. Пернатых уже вернули в зверинец, а вот самих похитителей еще не задержали.

Где злоумышленники прятали птиц, в полиции пока не разглашают. Между тем, попугаи получили серьезные повреждения, у них ранены крылья и плечи. Также у них были туго перевязаны лапки.

Самец через несколько часов после возвращения домой погиб.

"Травмы… Видно, что хвост… Видно, был в коробке. Хвост перегнутый. Лапки повреждены, пытались выбраться. Но большинство травм было у Тошика", – рассказала Иванна Репецкая, смотритель Луцкого зоопарка.

Напомним, ранее мы сообщали о ролике из Киевского зоопарка, на котором слон Хорас играет в песочнице, словно ребенок, набирает популярность в соцсетях. Игра с песком для слона – это как для человека душ принять, объяснили смотрители зоопарка игривость великана.

Хораса привезли в Киев из Ростова-на Дону семь лет назад еще малышом. Сейчас слоненок повзрослел и скоро, возможно, даже обзаведется семьей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

животные Луцк попугай зоопарк

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделку
Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделкуУкраина
Сдавала пациентов сыну: скандал с трудовым рабством в Хмельницкой области набирает обороты
Сдавала пациентов сыну: скандал с трудовым рабством в Хмельницкой области набирает оборотыЗапад
В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дни
В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дниУкраина
Эксклюзив: жители обрушенного дома в Дрогобыче штурмовали мэрию
Эксклюзив: жители обрушенного дома в Дрогобыче штурмовали мэриюЗапад
У ветеранов АТО
У ветеранов АТО "увели" семь миллионов гривен: мошенники задержаныЗапад
Идет похолодание с дождями: прогноз погоды в Украине на неделю
Идет похолодание с дождями: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина

Новости партнеров

Loading...
загрузка...