В Луцке нашли экзотических попугаев, украденных из зоопарка

Несмотря на усилия копов, воров пока не задержали

В Луцке нашли экзотических попугаев, похищенных из зоопарка. Пернатых уже вернули в зверинец, а вот самих похитителей еще не задержали.

Где злоумышленники прятали птиц, в полиции пока не разглашают. Между тем, попугаи получили серьезные повреждения, у них ранены крылья и плечи. Также у них были туго перевязаны лапки.

Самец через несколько часов после возвращения домой погиб.

"Травмы… Видно, что хвост… Видно, был в коробке. Хвост перегнутый. Лапки повреждены, пытались выбраться. Но большинство травм было у Тошика", – рассказала Иванна Репецкая, смотритель Луцкого зоопарка.

Напомним, ранее мы сообщали о ролике из Киевского зоопарка, на котором слон Хорас играет в песочнице, словно ребенок, набирает популярность в соцсетях. Игра с песком для слона – это как для человека душ принять, объяснили смотрители зоопарка игривость великана.

Хораса привезли в Киев из Ростова-на Дону семь лет назад еще малышом. Сейчас слоненок повзрослел и скоро, возможно, даже обзаведется семьей.

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