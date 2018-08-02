В Луцке после ДТП у водителя случился приступ эпилепсии

Водителя и пассажирку, которой оказалась его жена, доставили в больницу

В Луцке произошло курьезное ДТП. Неуправляемая машина влетела на скорости в ворота развлекательного городка. С травмами – водитель и его пассажирка. Подушки безопасности сработали, но не спасли от многочисленных ушибов.

Когда пыль от авто-приключения улеглась, свидетели увидели, что водитель в неадекватном состоянии. Это подтвердили и врачи "скорой" – у 40-летнего мужчины случился приступ эпилепсии. Водителя и пассажирку, которой оказалась его жена, доставили в больницу.

"У него случился приступ эпилепсии. Очевидцев происшествия найти не удалось Он вообще, когда вышел из машины, был нормальным у него потом еще один приступ произошел. Ему оказали медицинскую помощь и сразу госпитализировали", – говорит Игорь Гапонюк, полицейский.

Напомним, недавно в Ровенской области легковушка сбила женщину с двумя детьми. 48-летняя пешеход от полученных травм скончалась.

Кроме того, во Львовской области произошло столкновение двоих легковых автомобилей, в результате которого погибли два человек. Водители легковушек скончались на месте происшествия.

Также сообщалось, что в один день, результате пяти ДТП, которые в пятницу 20 июля произошли в Украине, погибли 22 человека.

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