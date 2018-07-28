Смертельное ДТП в Ровенской области: автомобиль сбил женщину с двумя детьми
Легковушка выехала за пределы проезжей части
В Ровенской области легковушка сбила женщину с двумя детьми. 48-летняя пешеход от полученных травм скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Авария произошла сегодня вблизи поселка Мизоч Здолбуновского района. Водитель автомобиля Skoda Octavia на закругленном участке дороги не справился с управлением, и легковушка выехала за пределы проезжей части.
В результате аварии 48-летняя пешеход от полученных травм скончалась. Двоих детей госпитализировали в больницу. По предварительной информации, с погибшей находились семилетний внук и десятилетний племянник.
А в городе Канев Черкасской области легковушка влетела в дерево. Два человека погибли, три пострадали.
Ранее в Донецкой области произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека, еще четыре пострадали.
Кроме того, в городе Татарбунары Одесской области легковой автомобиль врезался в здание магазина. В результате аварии погиб один человек, еще два – пострадали.
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