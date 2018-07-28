Смертельное ДТП в Ровенской области: автомобиль сбил женщину с двумя детьми

Сегодня, 21:35

Легковушка выехала за пределы проезжей части

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В Ровенской области легковушка сбила женщину с двумя детьми. 48-летняя пешеход от полученных травм скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Авария произошла сегодня вблизи поселка Мизоч Здолбуновского района. Водитель автомобиля Skoda Octavia на закругленном участке дороги не справился с управлением, и легковушка выехала за пределы проезжей части.

В результате аварии 48-летняя пешеход от полученных травм скончалась. Двоих детей госпитализировали в больницу. По предварительной информации, с погибшей находились семилетний внук и десятилетний племянник.  

А в городе Канев Черкасской области легковушка влетела в дерево. Два человека погибли, три пострадали

Ранее в Донецкой области произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека, еще четыре пострадали.

Кроме того, в городе Татарбунары Одесской области легковой автомобиль врезался в здание магазина. В результате аварии погиб один человек, еще два – пострадали.


 
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Источник:

УНИАН

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