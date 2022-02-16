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В Луцке в ДТП маршрутка врезалась в троллейбус с пассажирами (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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16 февраля, 16:58
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В салоне маршрутки находились 20 человек. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства
В Луцке в ДТП попали маршрутка и троллейбус. Фото: коллаж "Сегодня"
В Луцке в ДТП попали маршрутка и троллейбус. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 16 февраля, в Луцке произошло ДТП с участием маршрутки и троллейбуса. В результате столкновения у автобуса разбиты стеклянные двери, у троллейбуса – окна.

Об этом сообщает Суспільне.

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Подробности аварии

Как рассказал водитель маршрутки №32, в маршрутке и троллейбусе на момент столкновения находились пассажиры.

"У меня было ориентировочно 20 человек. Вызвали полицию, и люди вышли", – сказал мужчина.

Он отметил, что троллейбус поворачивал и выходил на самую крайнюю полосу.

"Я выходил левее. он в зеркало не посмотрел, начал выворачиваться, выравниваться. Я выехал почти на забор и получается боком уперся в стекло троллейбуса", – добавил водитель маршрутки.

Что говорят в полиции?

Патрульный Василий сообщил, что в ДТП никто не пострадал, а у маршрутки и троллейбуса – механические повреждения.

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"Водитель маршрутки не соблюдал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с троллейбусом, который был с правой стороны. Пишем протокол на виновника", – отметил правоохранитель.

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В центре Херсона легковушка влетела в маршрутку – трое пострадавших

В центре Херсона утром, 15 февраля, в ДТП попала легковушка Mitsubishi и маршрутка №29. В результате пострадал водитель авто и два пассажира общественного транспорта, сейчас двое из них в больнице.

По предварительной информации, легковушка Mitsubishi не пропустила маршрутку, которая двигалась по главной дороге. В салоне автобуса на момент аварии находилось около 10 пассажиров.

После столкновения 20-летнего водителя иномарки с тяжелыми травмами доставили в Херсонскую областную больницу.

В автобусе пострадали два пассажира. Женщину с переломом бедра госпитализировали в городскую больницу, другому пострадавшему медики оказали помощь на месте.

Сколько людей гибнут в ДТП

По данным ВОЗ, каждый год вследствие ДТП гибнут около 1,3 миллиона человек. Причем аварии на дороге – главная причина смертности среди детей и молодежи от 5 до 29 лет.

Более половины погибших в ДТП были уязвимыми участниками дорожного движения – пешеходы, мотоциклисты и велосипедисты.

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