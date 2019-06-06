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В Луцке волонтеров подозревают в мошенничестве

6 июня, 14:57

Вещи, которые приносили горожане волонтерам, оказались в продаже


Жители Луцка заподозрили в мошенничестве волонтеров проекта "Социальный контейнер", который собирает старую одежду для нуждающихся. Почему – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, вещи, которые приносили горожане волонтерам, оказались в продаже на интернет-сайтах. Возмущенные люди, которые приносили свои вещи, пошли к ним, чтобы разобраться в ситуации.

Куратор проекта, в свою очередь, уверяет, что нечистых на руку волонтеров в их рядах – нет, и все вещи они отдают нуждающимся.

"Мы вкладываем в этот проект душу. Неприятно, что эти вещи, которые мы собираем для тех, кто действительно нуждающийся, затем каким-то образом кто-то продает", – руководитель проекта "Соцконтейнер в Луцке" Елена Кравчук.

Волонтеры говорят, что попытаются восстановить доверие к проекту, ведь "Социальный контейнер" существует уже четыре года. Ранее одежду малообеспеченным раздавали сразу при сортировке. Сейчас – делятся с организациями, которые тоже занимаются нуждающимися. Если окажется, что именно те устроили коммерцию на благотворительности – сотрудничество прекратят.

Ранее мы писали о том, что не так давно на горячем задержали группу злоумышленников, которые доставляли в Украину и реализовывали фальсифицированные медицинские препараты для онкобольных. 

Также сообщалось, что аферисты массово крадут деньги с зарплатных карточек. Ради этого они используют секретные психологические приемы, а также находят "дыры" в системе безопасности банков и мобильных операторов.

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Тег мошенничество, одежда, волонтеры, Луцк, подозрение

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