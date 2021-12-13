В Луцке задержали 16-летнего водителя, сбившего толпу людей. Как его накажут

Водителю-подростку в Луцке грозит срок за жуткое ДТП на пешеходном переходе – в полиции рассказали детали

Появились новые подробности ДТП в Луцке / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция Луцка задержала 16-летнего водителя, который на легковушке сбил людей на пешеходном переходе. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области.

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Полицейские уточнили, что в результате ДТП пострадали шесть человек: в реанимации находится 39-летняя жительница города, ее 5-летний сын – в областной больнице. Еще четыре женщины получили ушибы и переломы, после оказания медицинской помощи их отпустили.

Выяснилось, что водитель и его пассажиры учатся на 1 курсе высшего профессионального училища Луцка, местные жители. Семьи этих подростков не были на учете службы по делам детей. Сейчас правоохранители выясняют, как несовершеннолетний получил ключи от авто и сел за руль.

По факту ДТП копы начали уголовное производство. 16-летний водитель сейчас в изоляторе, ему скоро объявят о подозрении. За нарушение ПДД, повлекшее тяжкие телесные повреждения, парню грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

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