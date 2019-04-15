В Луцком зоопарке ветеринары спасают раненых птиц
В зоопарке живут более двухсот пернатых, а некоторые пары уже ждут потомство
У каждой птицы тут есть своя история. Настоящая звезда зоопарка – лебедь Снежок. Он травмировал крыло, когда защищал подругу от собак. Когда ему на помощь прибежали люди, Снежок накрывал собой мертвую птицу, а сам едва дышал. Из-за ранений крыло ему пришлось отрезать.
Своя драма и у пеликана Коржика. Он возвращался из Африки домой, а оказался на поле в прилуцком селе. Птица была обессилена и не смогла продолжить свой путь. В общем, в зоопарке более двухсот пернатых, а некоторые пары уже ждут потомство.
Также ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных.
Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.
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