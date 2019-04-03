В Кропивницком женщина продала квартиру ради спасения животных

За вырученные деньги Марина купила дом за городом и организовала там приют

Пес спас своих хозяев Фото: dajlapu.com.

В Кропивницком женщина продала квартиру ради спасения животных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8d9/ffb/5c98d9ffb1bf1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8d9/ffb/5c98d9ffb1bf1.jpg 2019-04-03T13:05:00+03:00 Другие регионы За вырученные деньги Марина купила дом за городом и организовала там приют





Создать приют Марина решила год назад, когда в Кропивницком начали массово травить бездомных животных. Сейчас в приюте живут два десятка собак. Каждое животное проходит медицинское обследование, лечение, профилактические прививки. После этого для пушистиков ищут новых хозяев. Из двух десятков животных новых хозяев Марина нашла уже для двух собак. Женщина надеется, что вскоре любящие семьи появятся и у остальных питомцев.

Ежемесячное содержание лохматых Марине обходится минимум в пять тысяч гривен. Чтобы на уход и в дальнейшем хватало, женщина планирует сделать отель для домашних любимцев при своей усадьбе.

Также ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных.

Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

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