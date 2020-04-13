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В больницах Буковины с коронавирусом находятся более 200 человек: подробности

13 апреля, 16:29

Татьяна Власенко

24 пациента - в тяжелом состоянии

В медицинских учреждениях Буковины по состоянию на 13 апреля находятся 238 человек. У 201 пациента подтверждена коронавирусная инфекция, остальные – ждут результатов тестирования. Об этом рассказали в Черновицкой областной государственной администрации.

"За последние сутки в больницы госпитализировали 7 человек. Всего с 25 февраля за медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 383 буковинца, из них – 30 детей", – сообщили в ОГА.

Кроме того, в реанимациях больниц по состоянию на 13 апреля находятся 24 пациента в тяжелом состоянии, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких – шестеро.

В частности, в реанимационном отделении Черновицкой областной больницы пребывают девять пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены две женщины, им 64 и 69 лет, в обоих коронавирус подтвержден.

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В Черновицкой городской больницы №1 находятся трое больных в реанимации, двое из них – на аппаратах ИВЛ.

"Это 64-летняя женщина с сахарным диабетом и подтвержденным COVID-19, а также 69-летний мужчина с подозрением на коронавирус, который имеет избыточный вес", – уточнили в Черновицкой ОГА.

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Семеро больных на кислородной дотации и один – на аппарате искусственной вентиляции легких лежат в Сторожинецкой центральной районной больнице. В 44-летнего мужчины на ИВЛ – пневмония, сахарный диабет и подозрение на COVID-19.

В реанимации Глыбоцкой центральной районной больницы находятся трое пациентов на кислородной поддержке. Двое из них с подтвержденным COVID-19, один – с подозрением.

Пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкой центральной районной больницы. 57-летняя женщина находится на аппарате ИВЛ, у нее диагностирован коронавирус.

Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья,по состоянию на 09:40 13 апреля в Украине официально подтверждено 3102 случая заражения COVID-19. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 93 человека, а 97 граждан – успешно вылечились.

В частности, в Ивано-Франковске от коронавируса вылечился 89-летний дедушка. А вот в городе Яремче скончалась врач, у которой диагностировали пневмонию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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