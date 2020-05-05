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В многоэтажке Львова произошел взрыв: появились фото и видео

5 мая, 09:40

Тина Наринецкая

По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа

Во Львове, где недавно произошло жуткое ДТП, в квартире жилого дома прогремел взрыв и вспыхнул сильный пожар. Пламя спасатели тушили около часа, сообщает "Варта1".

ЧП произошло поздно вечером, около 22:00, 4 мая на улице Скрипника, 31а в Сиховском районе. Выяснилось, что взрыв произошел на 8 этаже здания. По предварительной версии спасателей, причиной взрыва могла стать утечка газа или неисправности бытовых приборов.

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Пламя охватило кухню и комнату квартиры, поэтому быстро потушить его не удалось. Потушить пламя удалось только спустя час, в 23:00. На месте работали несколько экипажей пожарных.

Из-за пожара из дома эвакуировали жильцов близлежащих квартир. Но без пострадавших не обошлось – "скорая" забрала с места ЧП мужчину.

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Напомним, не так давно в Харькове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа. В результатеза медицинской помощью обратились пять человек.

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Кроме того, ранее в селе под Одессой из-за взрыва газа разрушился жилой дом.

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