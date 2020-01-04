В многоэтажке Ровно прогремел взрыв и начался пожар: людей эвакуировали

В Ровно в многоэтажном доме по улице Соборной прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали 14 человек. Об этом сообщает ГСЧС в Ровенской области.

Как рассказали в ГСЧС, сообщение о ЧП поступило 4 января в 11.45. Очевидцы сообщили, что произошел взрыв газового котла в помещении кухни с последующим горением двухкомнатной квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

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"Прибыв на место вызова, бойцы ГСЧС, попав в квартиру, подали огнетушащие средства. Из-за сильного задымления пожарные провели эвакуацию с верхних этажей 14 жителей, из которых четверо детей", – рассказали спасатели.

По их словам, в 12.11 пожар был локализован, а в 12:20 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожено оконную раму и повреждена мебель на кухне. Причина ЧП и причиненный материальный ущерб устанавливаются.

Как сообщал сайт "Сегодня", правоохранители назвали вероятную причину взрыва в клубе в селе Угринов, в результате которого пострадали восемь детей в возрасте от 12 до 17 лет. В тот момент ребята репетировали выступление рождественского вертепа. Сейчас они находятся в больнице с ожогами 1-2 степени. Об этом сообщает Нацполиция Тернопольской области. По данным правоохранителей, предварительная причина ЧП – утечка природного газа.

Кроме того, в одной их жилых многоэтажек Днепра вечером 3 января вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 14 человек.

Также ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве вспыхнул пожар в 16-этажном доме. Подробнее – смотрите в сюжете.

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