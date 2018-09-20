В Мукачево со здания мэрии украли национальный флаг

Сегодня, 15:02

К похищению государственного флага причастны двое местных жителей

Фото: komora.info
Фото: komora.info

В Мукачево три человека похитили национальный флаг с административного здания мэрии.

"Сработав оперативно, местные правоохранители установили, что к похищению государственного флага причастны двое местных жителей возрасте 21 и 23 лет", – сообщают в полиции Закарпатья.

Причастных к совершению имущественного преступления разыскали. По факту уголовного преступления начали следствие.

Напомним, недавно в Славянске подрались из-за флага: один человек попал в больницу, второй – за решетку. Одному из потерпевших медикам пришлось удалили селезенку.

Ранее в  Хмельницкой области двое 22-летних парней сняли украинский флаг с могилы погибшего бойца и, нацепив его на мотоблок, разъезжали по окрестностям. Свидетелем этого кощунственного "развлечения" стала жена бойца.

Также сообщалось, что в оккупированном Россией Севастополе убили 75-летнего Сергея Каниковского за то, что тот вывесил на балконе украинский флаг

 
мэрия, здания, Мукачево, украинский флаг

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"Сегодня"

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