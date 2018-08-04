На Закарпатье женщина пыталась продать маленького сына
За ребенка нерадивая мать хотела получить 2,5 тысячи долларов
npu.gov.ua
npu.gov.ua
npu.gov.ua
npu.gov.ua
В пятницу вечером, 3 августа, правоохранители задержали женщину, которая за 2,5 тысячи долларов пыталась продать своего трехлетнего сына для попрошайничества, передает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
"Полицейские установили, что 39-летняя Мукачевко подыскала покупателей и договорилась о передаче своего ребенка за валюту с целью трудовой эксплуатации для попрошайничества. Женщину разоблачили в момент передачи ребенка и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в спецоперации участвовали полицейский отдел по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и сотрудники управления КОРД.
Открыто уголовное производство по статье по ч. 3 ст. 149 УК о торговле людьми. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Следствие по делу продолжается.
Напомним, недавно в Хмельницком задержали горе-мать, которая хотела продать двоих своих детей.
Ранее жительница Львова пыталась продать новорожденного ребенка.
Подобная ситуация произошла в Черкассах: женщину задержали при попытке продать своего новорожденного ребенка за пять тысяч долларов.
Вы сейчас просматриваете новость "На Закарпатье женщина пыталась продать маленького сына". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"