На Закарпатье женщина пыталась продать маленького сына

В пятницу вечером, 3 августа, правоохранители задержали женщину, которая за 2,5 тысячи долларов пыталась продать своего трехлетнего сына для попрошайничества, передает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Полицейские установили, что 39-летняя Мукачевко подыскала покупателей и договорилась о передаче своего ребенка за валюту с целью трудовой эксплуатации для попрошайничества. Женщину разоблачили в момент передачи ребенка и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в спецоперации участвовали полицейский отдел по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и сотрудники управления КОРД.

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Открыто уголовное производство по статье по ч. 3 ст. 149 УК о торговле людьми. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, недавно в Хмельницком задержали горе-мать, которая хотела продать двоих своих детей.

Ранее жительница Львова пыталась продать новорожденного ребенка.

Подобная ситуация произошла в Черкассах: женщину задержали при попытке продать своего новорожденного ребенка за пять тысяч долларов.