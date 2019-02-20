В память о Небесной Сотне: во Львове открыли выставку детских рисунков
В стенах львовской ратуши представлена живопись воспитанников художественных школ и кружков Львова
Во львовской ратуше сегодня открыли выставку детских рисунков, посвященных Небесной Сотне, где экспонируется живопись детей – воспитанников художественных школ и кружков Львова.
В рисунках показано, насколько разным является детское восприятие событий 5-летней давности. Так, для кого-то из них свобода – это голубь, у кого то - мать с ребенком на руках, также есть картины, которые возвращают нас во времена Майдан, где горят шины, а люди в касках и со щитами творят революцию Достоинства.
"Но больше полотен на выставке – с изображениями Ангелов. Это Герои Небесной Сотни, которые, даже отойдя в вечность, продолжают быть Ангелами-хранителями для Украины, оберегать с небес нашу свободу и границы ", - рассказывают в ЛГС.
Так, одной из самых трогательных картин и первой в выставке является картина маленького сына Героя Небесной Сотни Андрея Дигдаловича, на которой изображен Ангел со щитом в руках. Всего на выставке представлено более 40 детских работ. Продлится до конца февраля.
Напомним, в эти дни по всей Украине чтят память Ггероев Небесной Сотни.
Ранее сообщалось, что во Львове в память о Героях Небесной Сотни демонстрируют фильмы и проводят другие мероприятия.
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