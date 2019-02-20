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Визит Туска во Львов: диплом и золотая монетка

Сегодня, 15:32

Президент Совета ЕС Туск получил диплом "Почетный доктор (Doctor Honoris Causa)"

Фото: ЛОГА
Визит Туска во Львов: диплом и золотая монетка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d55/59a/5c6d5559afbe6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d55/59a/5c6d5559afbe6.jpg Запад Президент Совета ЕС Туск получил диплом «Почетный доктор (Doctor Honoris Causa)»

Во Львовском национальном университете им. Ивана Франко сегодня, 20 февраля прошло заседание Ученого совета, в рамках которого Президент Совета ЕС Дональд Туск получил диплом "Почетный доктор (Doctor Honoris Causa)".

"Свои слова я сегодня обращаю к украинцам и полякам. В 1932 году профессор вашего университета Казимир Твардовский произнес именно на этом месте речь о парадоксе в том, что Doctor Honoris Causa получают ученые, артисты и представители военного дела. Твардовский не мог знать, что в 21 веке трудно будет отличить комедиантов от политиков и появятся во всем мире демагоги, которые чувствуют себя комфортно в этих двух ролях. Доктор – тот, кто учит, кто может быть полезным. Я учитель истории, но по опыту знаю, что жизнь дает гораздо более интересные уроки, чем учителя", – отметил Дональд Туск.

По его словам, солидарность и поддержка – намного сильнее вооруженной до зубов империи. Это принцип един для всех и он объединяет людей.

"Как сказал Ян Павел II, солидарность – это всегда один в другом, а не друг против друга. Это лучший антидот на разъединение, и реальная альтернатива для политики "собственных интересов". Политики, которые признают политику силы, тем самым отвергают солидарность. Но солидарность можно полюбить, потому что любовь сильнее, чем страх", – добавил Туск.

Диплом Туску вручил ректор университета  Владимир Мельник. Также в рамках визита Председатель Европейского Совета посетил музей истории университета и прогулялся по улочкам Львова.

А во во львовском горсовете Дональду Туску подарили Монету Короля Даниила Галицкого, и он оставил запись в Книге почетных гостей города.

Отметим, что начался визит председателя Европейского Совета Дональда Туска 19 февраля и завершится сегодня.

Напомним, недавно мы писали, что Президент Европейского Совета Дональд Туск призвал украинских политиков на будущих президентских выборах не нести вред друг  другу, ибо распри внутри страны – это лучший подарок недоброжелателям Украины.

Как сообщалось ранее,  Туск сделал заявление по российской агрессии против Украины. Он заверил от имени всего европейского Союза, что Запад продолжает поддерживать Украину и дальше намерен помогать нашей стране.

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Тег Львов, диплом, Туск, университет франко

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