В Польше молодой украинец "заработал" пятнадцать лет тюрьмы

Скрываясь от армии, молодой человек выехал в соседнюю страну, где совершил жестокое убийство

Фото: polradio.pl

В Польше молодой украинец "заработал" пятнадцать лет тюрьмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e0f/08a/5c9e0f08a82e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e0f/08a/5c9e0f08a82e4.jpg 2019-03-29T14:28:59+02:00 Запад Скрываясь от армии, молодой человек выехал в соседнюю страну, где совершил жестокое убийство

В городе Познань приговорили к 15 годам лишения свободы 23-летнего гражданина Украины, который в январе прошлого года убил топором мужчину в игровом зале.

Окружной суд в Познани также постановил выплатить жене убитого 150 тыс. злотых (35 тыс. евро) материального возмещения.

Как оказалось, в день убийства в городе Любонь, что в Великопольском воеводстве, в полицию сообщили о поджоге в зале игровых автоматов. В на месте пожара обнаружили тело мужчины с травмами. При вскрытии было установлено, что мужчина погиб в результате удара топором по голове и в грудную клетку.

Задержанный гражданин Украины признался в совершении преступления уже во время следствия. Его также обвинили в хранении наркотиков и поджоге в игровом зале.

На вопрос о мотиве преступления мужчина в суде ответил: "Я уже год думаю об этом, и не могут даже себе ответить на этот вопрос. Этот человек ничего плохого не сделал".

23-летний украинец также сказал, что приехал в Польшу в 2015 году, чтобы уклониться от мобилизации и заработать денег. В Познани он узнал: поскольку его бабушка и дедушка были поляками, то он мог просить разрешения на постоянное пребывание. В ожидании документов часто менял работу, но не хотел возвращаться в Украину.

бъявляя приговор, судья подчеркнул, что обвиняемый изначально выражал раскаяние; извинился за свое поведение и не скрывал каких обстоятельствах дела.

Ранее на польско-украинском пункте пропуска в Дорогуске пограничники задержали украинца, который пытался провезти крупную партию янтаря в тайнике.

Также сообщалось, что польская полиция из города Бусько-Здруй в Свентокшиском воеводстве задержала 27-летнего гражданина Украины. У мужчины обнаружили наркотики – марихуану, таблетки экстази и анаболические препараты.

Напомним, не так давно граждан Украины и Грузии задержали после столкновения с полицией, в ходе которого правоохранители применили огнестрельное оружие.

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