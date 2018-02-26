В прикарпатском селе разгорелась "война" за бассейн

Вчера, 14:25

Бассейн функционировал со времен Союза, но как только поменялся владелец – его закрыли   


Небольшое село Дзвиняч на Прикарпатье еще недавно могло похвастаться собственным современным бассейном при амбулатории. Его построили во времена Союза, десять лет назад капитально отремонтировали, установили современный фильтр и  пол с подогревом.

Дети посещали бассейн со всего района, ведь вход был бесплатным, а символическую сумму вносили только взрослые. Однако руководство Дзвинячской территориальной общины, как только получило бассейн на баланс, сразу его закрыло.

"В связи с тем, что затраты слишком велики для подогрева воды и  для энергоносителей, было принято решение временно приостановить функционирование бассейна, чтобы найти подходящих спонсоров или соответствующее функционирование из других источников", – сообщает Роман Зиныч, и.о. главного врача амбулатории дневной практики села Дзвиняч.

Но местные жители категорически против такого решения. По их мнению, в ОТГ должны были трезво оценить свои силы, и не забирать объект в собственность, чтобы потом его закрыть.

Тем временем председатель общины уверяет, что бассейн закрыли временно, чтобы не было задолженности. Ведь однодневное содержание стоит около четырех тысяч гривен. Возможно, его снова откроют уже осенью, но пользование, скорее всего, станет платным.

Напомним, на  Прикарпатье в одном из сел детям приходится преодолевать восемь километров через лес и аварийный мост для того, чтобы попасть в школу.

А в Николаеве и области под угрозой закрытия оказался целый ряд школ и больниц, а также других учреждений социальной сферы из-за несоблюдения требований пожарной безопасности.

Как сообщалось ранее, в городе Долина  Ивано-Франковской области ученик девятого класса специализированной школы-интерната набросился с ножом на учительницу, которая проводила с ним дополнительные занятия.
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"Сегодня"

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