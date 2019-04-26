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В Ровенской области блокировали канал переправки нелегалов – уголовников

Сегодня, 06:27

В числе организаторов оказались бывший пограничник и чиновник Управления водного хозяйства

Фото: Нацполиция

В Ровенской области задержали одного организатора и двух проводников, которые пытались переправить двух ранее судимых мужчин в соседнюю  Польшу.

Среди злоумышленников – бывший работник пограничной службы и чиновник Управления водного хозяйства Ровенской области.

Их клиентами становились лица, которые пытались избежать уголовной ответственности за совершенные преступлений на территории Украины. Стоимость таких услуг составляла по 600 долларов за каждого мигранта.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Напомним, недавно во Львовской области задержали большую группу нелегалов. Мигранты из Ирака и Турции, среди которых были женщины и дети, пытались пробраться в Польшу, а затем – в страны Европы.

Также пограничники Львовского отряда ночью задержали семь нелегальных мигрантов, которые, по словам самих нарушителей госграницы, являются гражданами Сирии и Ирака.

Ранее в Греции задержали 148 граждан Украины, 132 из них – по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. По законам Греции, за перевозку нелегальных мигрантов предусмотрено до 25 лет лишения свободы.

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Тег Польша, граница, нелегалы, ровно

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