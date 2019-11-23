Украинские копы задержали "вора в законе" с поддельными документами

/ Фото: Нацполиция

В Ровенской области сотрудники полиции задержали "вора в законе" Тенгиза Чарая, по прозвищу "Тенго Гальский". Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, сейчас планируется депортация мужчины за пределы страны.

"К правоохранителям поступила информация о том, что на территории Украины незаконно находится "вор в законе" и в ближайшее время собирается ехать в столицу. Установив его вероятный маршрут, правоохранители провели операцию по его задержанию", – говорится в заявлении.

Так, в ночь на 23 ноября на трассе Киев – Чоп, около города Корец, полиция задержала 37-летнего гражданина Грузии, который не смог предоставить никаких документов – он имел при себе лишь поддельное водительское удостоверение.

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Автомобиль, на котором передвигался Чарай, также имел явные признаки поддельных номерных знаков. Свое пребывание в Украине и поездку в Киев он объяснил визитом к старым друзьям.

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На данный момент сотрудники управления Государственной миграционной службы составили административный протокол. В ближайшее время "Тенго Гальского" выдворят за пределы Украины.

Копы сообщили также, что "Тенго Гальский" в 2014 году был "коронован" в российском Санкт-Петербурге и планировал наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от угонов, краж, грабежей и разбойных нападений. Под его руководством должна было действовать преступная группировка в Киеве.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее "вор в законе" по кличке "Принц" после встречи с полицией выехал из Украины. А перед этим в Киеве полиция накрыла сходку криминальных авторитетов.

Видео: ГУ НП Киева

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