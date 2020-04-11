В Ровенской области медиков проверяют на коронавирус

В Ровенской области некоторые категории медработников будут проверять на коронавирус с помощью ПЦР-тестов. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

"Для безопасности врачей и уверенности пациентов в безопасной госпитальной среде областная комиссия ТЭБ и ЧС расширила алгоритм исследования лиц, подлежащих обследованию на коронавирус. В перечень добавили медицинский персонал. Их будут проверять с помощью ПЦР-тестов", – написал Виталий Коваль.

Также уточняется, что в первую очередь исследования будут проходить медики, имеющие проявления острых респираторных заболеваний. Затем врачи, которые ближе всего контактируют с кругом больных COVID-19. И потом будут тестировать медиков, контактировавших с медперсоналом, который лечит больных COVID-19 и членов семей врачей, имеющих проявления ОРЗ.

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Как сообщил глава ОГА, в пятницу, 10 апреля, в Ровенской областной больнице уже провели 53 быстрых теста для работников реанимации, травматологии и лаборатории, находящихся на смене. Все результаты – отрицательные. Начиная с понедельника будут тестировать и других медиков.

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Всего в Ровенской области выявлено 103 случая заболевания COVID-19.

Напомним, коронавирус в Украине зафиксировали у 334 медицинских работников. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Кроме того, в Закарпатской области умер один из врачей, зараженных коронавирусом, – медик из поселка Великий Бычков Раховского района.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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