В Ровенской области монастырь закрыли на карантин: заболел настоятель

В ПЦУ обратились к верующим с предложением следить за здоровьем

В Дубенском районе Ровенской области Крестовоздвиженский монастыре в селе Панталия решили закрыть на карантин после того, как у настоятеля – игумена Николая (Хмарного) обнаружили коронавирус.

Как сообщили на официальном сайте епархии, соответствующее благословение дал глава Ровенской епархии Православной церкви Украины архиепископ Илларион.

"Обращаемся ко всем, кто на протяжении последнего времени посещал Крестовоздвиженский монастырь, следить за состоянием своего здоровья, а при его ухудшении безотлагательно обращаться к своему семейному врачу", – говорится в сообщении.

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Стоит добавить, что монастырь в Панталии находится в процессе восстановления, а послушание там нес только наместник.

Отметим, что по состоянию на утро 18 мая в Ровенской области зафиксировано 1173 случая заболевания COVID-19, умерло 29 жителей области, выздоровели 353 человека.

Ранее стало известно, что в Киево-Печерской лавре от коронавируса скончались трое монахов.

Как известно, на карантин Лавра закрыта с 13 апреля, и никого, кроме священнослужителей, нет. Тем, кто находится на самоизоляции, питание приносят родственники. Оставляют у входа, а передает охрана или полиция.

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При этом наместник и братия Киево-Печерской лавры попросили прихожан о финансовой помощи.

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