В Ровенской области община самостоятельно вывозит мусор
На новый мусоровоз люди потратили более 3 миллионов гривен
Теперь новенький мусоровоз ежедневно собирает отходы из девяти сел. На машину люди потратили более 3 миллионов гривен. Новый мусоровоз работает без выходных.
Ранее мусор из сел забирали коммунальщики из Ровно. От их услуг община отказалась и создала собственное предприятие, а для людей снизили месячную плату. Жители села довольны нововведением и говорят, что после него в селах стало значительно чище.
В планах общины начать раздельный сбор мусора. Тут уже готовятся строить специальные площадки и закупить контейнеры. Кроме того, люди планируют купить еще один мусоровоз. По сравнению с ровенскими коммунальщиками, шпановская команда делает это дешевле и качественнее.
Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Жители многоэтажек ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.
Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Ровенской области община самостоятельно вывозит мусор". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Образцовая киевская пятиэтажка: в чем секрет такого добрососедства
За чистотой и порядком здесь следит неусыпное соседское око
В Чернигове легендарная река оказалась на грани исчезновения
Ее воды реки токсичны, а берега завалены мусором