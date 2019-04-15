В Ровенской области община самостоятельно вывозит мусор

На новый мусоровоз люди потратили более 3 миллионов гривен





Теперь новенький мусоровоз ежедневно собирает отходы из девяти сел. На машину люди потратили более 3 миллионов гривен. Новый мусоровоз работает без выходных.

Ранее мусор из сел забирали коммунальщики из Ровно. От их услуг община отказалась и создала собственное предприятие, а для людей снизили месячную плату. Жители села довольны нововведением и говорят, что после него в селах стало значительно чище.

В планах общины начать раздельный сбор мусора. Тут уже готовятся строить специальные площадки и закупить контейнеры. Кроме того, люди планируют купить еще один мусоровоз. По сравнению с ровенскими коммунальщиками, шпановская команда делает это дешевле и качественнее.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Жители многоэтажек ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы.

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