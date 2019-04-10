В Чернигове легендарная река оказалась на грани исчезновения

Воды реки токсичны, а ее берега завалены мусором

В Чернигове легендарная река оказалась на грани исчезновения 2019-04-10T15:55:00+03:00 Другие регионы Воды реки токсичны, а ее берега завалены мусором





Несмотря на кучи мусора, возле реки немало рыбаков. Некоторые тут рыбачат ради домашних любимцев. Но экологи предупреждают, что есть рыбу из этого водоема категорически запрещено, ведь она – токсичная. По данным ученые, которые тщательно исследовали реку, водоем загрязняют две сотни различных источников.

"Это большие и маленькие трубы, которые открываются. Это канализационные стоки, личное хозяйство. Это туалеты. Это навозные кучи, кучи хвороста, мусора", – рассказал "Сегодня" заведующий кафедрой экологии Национального университета "Черниговский коллегиум" Юрий Карпенко.

Отметим, что водоем в пределах города неоднократно чистили коммунальщики, но горожане продолжают ее загрязнять. На данный момент черниговские ученые разрабатывают программу по спасению реки. Средства на ее воплощение попросят у властей города.

Напомним, ранее мы сообщали, что на берегах Лыбеди недалеко от ТРЦ на улице Антоновича активисты обнаружили крупную свалку мусора. Горы красных стаканчиков и посуды валяются на бетонном берегу реки.

А в Тернопольской области из-за проблем с канализацией ранее чистая река Серет превратилась в мутный и зловонный поток.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Чернигове легендарная река оказалась на грани исчезновения". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.