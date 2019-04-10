В Чернигове легендарная река оказалась на грани исчезновения
Воды реки токсичны, а ее берега завалены мусором
Несмотря на кучи мусора, возле реки немало рыбаков. Некоторые тут рыбачат ради домашних любимцев. Но экологи предупреждают, что есть рыбу из этого водоема категорически запрещено, ведь она – токсичная. По данным ученые, которые тщательно исследовали реку, водоем загрязняют две сотни различных источников.
"Это большие и маленькие трубы, которые открываются. Это канализационные стоки, личное хозяйство. Это туалеты. Это навозные кучи, кучи хвороста, мусора", – рассказал "Сегодня" заведующий кафедрой экологии Национального университета "Черниговский коллегиум" Юрий Карпенко.
Отметим, что водоем в пределах города неоднократно чистили коммунальщики, но горожане продолжают ее загрязнять. На данный момент черниговские ученые разрабатывают программу по спасению реки. Средства на ее воплощение попросят у властей города.
Напомним, ранее мы сообщали, что на берегах Лыбеди недалеко от ТРЦ на улице Антоновича активисты обнаружили крупную свалку мусора. Горы красных стаканчиков и посуды валяются на бетонном берегу реки.
А в Тернопольской области из-за проблем с канализацией ранее чистая река Серет превратилась в мутный и зловонный поток.
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