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В Чернигове легендарная река оказалась на грани исчезновения

Сегодня, 15:55

Воды реки токсичны, а ее берега завалены мусором

В Чернигове легендарная река оказалась на грани исчезновения Другие регионы Воды реки токсичны, а ее берега завалены мусором


Вокруг этой реки строили древний Чернигов, а сейчас неблагодарные горожане сбрасывают в ее воды хлам и бытовые отходы. Река Стрижень сейчас находится на грани уничтожения, ведь ее воды токсичны, а берега завалены мусором. Можно ли спасти легендарную реку – узнавали журналисты "Сегодня".

Несмотря на кучи мусора, возле реки немало рыбаков. Некоторые тут рыбачат ради домашних любимцев. Но экологи предупреждают, что есть рыбу из этого водоема категорически запрещено, ведь она – токсичная. По данным ученые, которые тщательно исследовали реку, водоем загрязняют две сотни различных источников.

"Это большие и маленькие трубы, которые открываются. Это канализационные стоки, личное хозяйство. Это туалеты. Это навозные кучи, кучи хвороста, мусора", – рассказал "Сегодня" заведующий кафедрой экологии Национального университета "Черниговский коллегиум" Юрий Карпенко.

Отметим, что водоем в пределах города неоднократно чистили коммунальщики, но горожане продолжают ее загрязнять. На данный момент черниговские ученые разрабатывают программу по спасению реки. Средства на ее воплощение попросят у властей города.

Напомним, ранее мы сообщали, что на берегах Лыбеди недалеко от ТРЦ на улице Антоновича активисты обнаружили крупную свалку мусора. Горы красных стаканчиков и посуды валяются на бетонном берегу реки. 

А в Тернопольской области из-за проблем с канализацией ранее чистая река Серет превратилась в мутный и зловонный поток. 

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Тег мусор, река, отходы, Чернигов, загрязнение

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