В Ровенской области произошло масштабное ДТП и пожар: среди пострадавших ребенок (фото, видео)

В аварии ранения получили шесть человек

В Ровенской области на трассе Киев – Чоп столкнулись три автомобиля, причем один из них загорелся. В аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие случилось около 12 часов 6 августа. В аварию попали BMW, Peugeot и ЗАЗ-1103, который и загорелся.

"Существовала угроза взрыва газового баллона, который был в машине. Взрыва удалось избежать. Пострадавшим медики оказали неотложную помощь", – рассказал спикер Службы спасения Дмитрий Мельник.

В полиции отметили, что ДТП случилось в селе Привольное, а пострадавших в нем людей доставили в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, патрульные и спасатели.

Напомним, что ранее под Переяславом произошла смертельная авария – столкнулись Daewoo Lanos и ВАЗ 2106. В результате аварии погибли четыре человека, один пострадал. Среди погибших были две молодые медсестры из села Цыбли.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на автодороге Киев – Чернигов – Новые Яриловичи в ночное время произошло ДТП, в результате которого погибла 28-летняя женщина.

Также мы писали, что под Киевом на Бориспольской трассе утром 27 июля столкнулись микроавтобус и легковушка. После столкновения на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться