В Днепре копы ищут пропавшего ребенка с аутизмом

Десятилетний мальчик с аутизмом вышел из дому 7 мая и до сих пор не нашелся

В Днепре полиция попросила о помощи в розыске 10-летнего мальчика с аутизмом, который 7 мая около 15:00 вышел из дома на дачном участке по улице Прохорова и до сих пор не нашелся.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, с сообщением об исчезновении сына к копам обратилась его мать. Женщина объяснила, что у мальчика – аутизм и он не разговаривает.

Также она сообщила и приметы ребенка: на вид ему 10-12 лет, рост 150 см, короткая стрижка, темно-русые волосы, на лбе справа и сзади на затылке шрамы, крепкого телосложения, глаза голубые. Был одет в зеленую футболку, голубые шорты и тапочки. Копы попросили всех, кому известно о местонахождении Мирослава Евгеньевича Кущого, сообщать в полицию.

Напомним, ранее в Кривом Роге четырехлетний мальчик решил уйти из детского сада и направился к своей бабушке. "Путешествие" малыша остановили патрульные полицейские, которых вызвали встревоженные горожане.

Ранее мы сообщали о том, что в Кривом Роге будут судить женщину, которая будучи пьяной пыталась силой забрать ребенка из детского сада и затеяла драку с воспитательницей, нанеся ей телесные повреждения.

Также мы писали о случае в Харькове, где было открыто уголовное производство относительно няни, которая избила девочку с инвалидностью, когда ее родителей не было дома. Женщина нанесла целую серию ударов по лицу и по голове ребенка, а мать узнала об этом из видеозаписи, сделанной с помощью скрытой камеры.