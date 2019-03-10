В Ровенской области пьяный полицейский сбил двух детей
Два 13-летних подростка в результате аварии серьезных ранений не получили
В Ровенской области пьяный полицейский сбил двух 13-летних подростков. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария с участием 24-летнего участкового офицера произошла 9 марта в поселке Ракитное.
Как выяснилось, 24-летний полицейский, находясь вне службы, на собственном автомобиле Daewoo Lanos, не справился с управлением на перекрестке улиц Шевченко и Мицкевича, и выехал на тротуар.
"Дети не получили серьезных травм: у одного из них медики диагностировали ушиб ноги. Водителя освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения, "Драгер" показал 2,64 промилле. Пребывание полицейского в состоянии алкогольного опьянения за рулем недопустимо, поэтому он будет уволен из органов Национальной полиции и понесет ответственность за свой проступок", – заявили копы.
По факту ДТП было открыто досудебное расследование по статье "нарушение правил дорожного движения", которая предполагает наказание в виде штрафа до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок до трех лет.
В полиции также сообщили, что материалы дела будут направлены в Государственный бюро расследований для проведения дальнейших следственных действий.
Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства смертельной аварии под Киевом с участием старшего оперуполномоченного Департамента стратегических расследований Нацполиции.
Напомним, не так давно возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП погиб полицейский. Позже в больнице умер патрульный полицейский Остап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь – Львов – Рава-Руська.
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