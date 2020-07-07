В Ровенской области смягчили карантин: что разрешили

Детские садики будут работать только в пяти районах области

В Ровенской области в связи с улучшением ситуации с эпидемией коронавируса приняли решение смягчить карантинные ограничения.

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Об этом шла речь на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям во главе с председателем областной госадминистрации Виталием Ковалем, сообщили на официальном сайте ОГА.

В регионе позволят работу заведений физкультуры, спортивных залов, фитнес-центров для проведения тренировок. Также будут работать творческие студии и открытые площадки музеев.

При этом эпидемическая ситуация позволила возобновить работу детских садов только в пяти районах области.

"Самая высокая заболеваемость наблюдается в Вараше, Дубно, Ровно, Ровенском, Рокитновском, Здолбуновском, Гощанском и Березновском районах. В целом по области выявление случаев инфицирования составляет 15,3%, динамика роста случаев инфицирования – на уровне -25%, загруженность коек составляет 33,6%", - заявил главный санитарный врач области Роман Сафонов.

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В свою очередь председатель ОГА напомнил, что обязательным условием возобновления работы заведений является строгое выполнение противоэпидемических мер.

"Задача №1 – сохранить жизнь и здоровье людей. Наши эпидемиологи констатируют снижение заболеваемости, потому мы сегодня говорим об открытии творческих студий и кружков для детей в области. Для подготовки к спортивным соревнованиям – те же условия", – подчеркнул Коваль.

Он добавил также, что открытие детских садов позволено в Демидовском, Радивиловском, Корецком, Дубровицком и Дубенском районах, кроме города Дубно.

Между тем ровенские медики заявили, что за минувшие сутки было обнаружено 42 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего за время пандемии отмечено 4270 заболевших, из них 305 детей и 530 медиков.

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Вследствие осложнений, вызванных COVID-19, зафиксировано 78 летальных исходов. Победить инфекцию сумели 2195 жителей области.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что динамика распространения эпидемии коронавируса в стране стабилизировалась, а министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает уменьшаться процент заболевших медработников.

Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве назвали регионы, которые еще не готовы ослаблять карантин. – не соответствуют обновленным критериям для смягчения ограничений восемь областей Украины.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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