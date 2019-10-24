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В Ровенской области столкнулись автобус международного сообщения и грузовик: есть погибший и пострадавшие

24 октября, 09:30

Смертельное ДТП произошло ночью на трассе Киев – Варшава

В Ровенской области на трассе Киев-Варшава произошло жуткое ДТП – столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, авария случилась сегодня, 24 октября, в 3:25 вблизи села Федоровка Сарненского района. Выяснилось, что автобус "Неоплан" ехал из Киева в Варшаву.

В результате ДТП погиб второй водитель, который находился с правой части автобуса. Мужчина скончался на месте происшествия. Его тело спасателям пришлось "вырезать" из искореженного салона. Еще трое пассажиров автобуса пострадали – их с забойными ранами госпитализировали в Сарненскую ЦРБ.

На момент аварии в автобусе находился 31 пассажир, из них – 13 человек подростков. Большинство пассажиров после осмотра медиков от госпитализации отказались.

"Для оказания помощи от ГУ ГСЧС были привлечены три единицы спецтехники и 9 спасателей", – рассказали в ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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