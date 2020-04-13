В Ровненской области в монастыре взорвались пять бочек с горючим (видео)

Пока вся страна наблюдает за тем, как Чернобыльская зона горит уже неделю, загорелось и в монастыре на Ровненщине. Огонь полностью уничтожил хозяйственную постройку на территории религиозной общины в селе Липки. Еще до приезда пожарных там взорвалось сразу пять бочек с горючим. А уже в процессе нейтрализации огня, пожарные вынесли из горящего здания газовые баллоны, и благодаря этому они не успели сдетонировать. Также спасатели отогнали подальше два трактора, чтобы и те не загорелись.

Обошлось без жертв. Сооружение самого монастыря также не пострадало.

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Напомним, в этом году пожары – настоящая беда в Украине. Так совсем недавно новости "Сегодня" писали о том, что только в Киеве и его предместьях за сутки потушили 167 пожаров. Причина возгорания в большинстве случаев связана с человеческим фактором: есть случаи поджогов мусора, травяного настила и листьев.

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Именно поэтому в Кабмине серьезно взялись за вопрос пожарной безопасности. Мы писали о том, что штрафы за поджог сухостоя в Украине увеличат в 70 раз. Это решение одобряют экоактивисты, которые утверждают, что мнение о том, что сжигание сухостоя приносит пользу – ложное.

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