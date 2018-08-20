В Ровно арестовали мажора Бузинарского, который устроил пьяное ДТП

Сегодня, 19:10

Сын бывшего сотрудника МВД Сергей Бузинарский должен провести под стражей 60 суток, или внести крупный залог

В зале суда. Нацполиция
В зале суда. Нацполиция

Ровенский районный суд сегодня, 20 августа, рассмотрел ходатайство местной прокуратуры об изменении меры пресечения 26-летнему жителю Ровно Сергею Бузинарскому, который трижды нарушил условия домашнего ареста.

"В соответствии с постановлением суд изменил меру пресечения на содержание под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере почти 150 тыс. гривен", – сообщают в полиции.

Напомним, что ранее подозреваемому в сбыте наркотических средств, а ныне подсудимому Бузинарскому, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 по 7.00. Впрочем, он трижды допустил его нарушения, в частности последний раз – 12 августа в 6:50, когда совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. После аварии сын скандального экс-чиновника МВД  угрожал журналистке местного телеканала.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение суда передали  материалы и ходатайство Ровенской местной прокуратуры об изменении меры пресечения 26-летнему Андрею Бузинарскому, который трижды нарушил условия домашнего ареста.

Также известно, что  в Ровно возник конфликт между любителями дрифтинга и правоохранителями. Происшествие случилось на парковке одного из торговых центров на улице Макарова, в результате чего пострадали трое правоохранителей, а также были повреждены два полицейских автомобиля.
ДТП, суд, залог, ровно

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