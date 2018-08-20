В Ровно арестовали мажора Бузинарского, который устроил пьяное ДТП
Сын бывшего сотрудника МВД Сергей Бузинарский должен провести под стражей 60 суток, или внести крупный залог
Ровенский районный суд сегодня, 20 августа, рассмотрел ходатайство местной прокуратуры об изменении меры пресечения 26-летнему жителю Ровно Сергею Бузинарскому, который трижды нарушил условия домашнего ареста.
"В соответствии с постановлением суд изменил меру пресечения на содержание под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере почти 150 тыс. гривен", – сообщают в полиции.
Напомним, что ранее подозреваемому в сбыте наркотических средств, а ныне подсудимому Бузинарскому, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 по 7.00. Впрочем, он трижды допустил его нарушения, в частности последний раз – 12 августа в 6:50, когда совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. После аварии сын скандального экс-чиновника МВД угрожал журналистке местного телеканала.
Ранее сообщалось, что на рассмотрение суда передали материалы и ходатайство Ровенской местной прокуратуры об изменении меры пресечения 26-летнему Андрею Бузинарскому, который трижды нарушил условия домашнего ареста.
Также известно, что в Ровно возник конфликт между любителями дрифтинга и правоохранителями. Происшествие случилось на парковке одного из торговых центров на улице Макарова, в результате чего пострадали трое правоохранителей, а также были повреждены два полицейских автомобиля.
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