В Ровно коронавирусом заразилась семейный врач: подробности

В Ровно коронавирусную инфекцию обнаружили у семейного врача. Женщина заразилась от уборщицы Ровенской областной детской библиотеки, рассказал председатель местной ОГА Виталий Коваль.

"Это был обычный врачебный прием. Осмотр. Еще на прошлой неделе", – заявил он.

Сейчас женщина находится дома на карантине и никуда не выходит. Вместе с ней изолирован ее муж. Мужчина тоже оказался врачом одного из медучреждений города.

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Видео: Виталий Коваль, Facebook

"Мужчина не имеет никаких признаков болезни. У его жены состояние стабильное, ближе к средней тяжести, но о госпитализации на этом этапе еще не идет. Возможно, удастся побороть недуг в домашних условиях", – отметил Коваль.

Ранее мы сообщали, что у жительницы Ровно, которая работает в детской библиотеке, диагностировали коронавирус. Сейчас женщина находится в инфекционном отделении центральной больницы. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Также "Сегодня" писали, что в Сарненском районе Ровенской области от COVID-19 умерла женщина. Зараженной было 58 лет, и ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Три часа реанимационных мероприятий, к сожалению, не имели результата.

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