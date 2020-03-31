В Ровенской области от коронавируса умерла уже третья женщина: подробности

Все умершие из одного села

В Сарненском районе Ровенской области умерла женщина, которая была инфицирована коронавирусом. Об это сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

Известно, что женщине было 58 лет. По словам врачей Сарненской центральной больницы, инфицированная была доставлена к ним в крайне тяжелом состоянии. Три часа реанимационных мероприятий, к сожалению, не имели результата.

Отметим, это уже третья смерть от COVID-19 в регионе. Все жертвы коронавируса – женщины, жительницы села Тынное.

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Первый смертельный случай от коронавируса в Ровенской области был зафиксирован 26 марта. Женщина заболела еще 13 марта, а инфицирование COVID-19 у нее подтвердили 19 числа.

А 28 марта умерла жительница Тынного 1962 года рождения. У нее также лабораторно был подтвержден коронавирус.

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Тем временем на въездах в село Тынное оборудовали три пропускных пункта. На блокпостах спасатели обрабатывают автомобили всех, кто возвращается. При этом никому из местных жителей не разрешают покидать населенный пункт.

Всего в области, по данным на 10:00 31 марта официально зарегистрировано 13 случаев инфицирования COVID-19. В частности, 30 марта COVID-19 подтвердили и у 66-летнего жителя Сарненского района, который часто бывал у родственников в селе Тынное.

"В Ровенский областной лабораторный центр с помощью ПЦР-тестов пока проверяют 16 подозрений на коронавирус. Большинство – из Сарненского района, а также Владимирецкого, Заричненского, Демидовского районов и города Ровно", – сообщил глава Ровенской ОГА.

Всего, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта, в страненасчитывается 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них – 13 летальных, восемь пациентов выздоровели.

Историю украинца, которому удалось победить COVID-19, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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