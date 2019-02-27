В Ровно молодой парень хранил дома наркотики на три миллиона гривен

Житель Одессы занимался торговлей амфетамином, марихуаной, экстази с помощью интернет-ресурсов

Фото: Нацполиция

В Ровно молодой парень хранил дома наркотики на три миллиона гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/65c/29e/5c765c29e367e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/65c/29e/5c765c29e367e.jpg 2019-02-27T11:48:34+02:00 Запад Житель Одессы занимался торговлей амфетамином, марихуаной, экстази с помощью интернет-ресурсов









В Ровно задержали 21-летнего одессита, хранившего у себя дома наркотики на сумму более трех миллионов гривен.

Как оказалось, на днях в поле зрения патрульных попал подозрительный тип возле развлекательного заведения на улице Соборная областного центра. Во время осмотра копы обнаружили у молодого человека 40 граммов амфетамина и 5 граммов марихуаны. Как выяснилось, преступную деятельность одессита полицейские отслеживали долгое время.

"Оперативники провели в арендованном жилище парня обыск, во время которого обнаружили и изъяли 749 таблеток экстази, килограмм амфетамина, около 250 граммов метамфетамина и 8 кг марихуаны", – добавляют в полиции.

Стоимость изъятых наркотических веществ по ценам "черного" рынка составляет около 3 млн. 200 тыс. гривен.

Кроме того, правоохранители "засекли" факт сбыта психотропного вещества метамфетамин весом 1,2 грамма на улице Королева областного центра. Наркотики, которые должны были сбыть методом "закладки" так и не дошли до покупателя, их изъяли.

Известно, что своих клиентов одессит подыскивал с помощью интернет-ресурсов, в том числе используя один из мессенджеров.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в сбыте и хранении с целью сбыта наркотических веществ. Следователи подготовили ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее на Буковине задержали местных жителей, которые изготавливали амфетамин в одном из дачных домиков, на окраине Черновцов. Прекурсоры, химические реактивы и другие необходимые вещества они заказывали через почту на подставное лицо. Часть изготовленного психотропа через частных перевозчиков отправляли контрабандой в ЕС.

Также сообщалось, что Волыни задержали двух жителей Ковеля, которые распространяли психотропные препараты.

Кроме этого, на Закарпатье задержали банду наркоторговцев.

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