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Вспышка коронавируса в Ровенской области: как живет село, закрытое из-за COVID-19 (фото, видео)

27 марта, 18:12

Руслан Ровик

Силовики и спасатели изолировали село с населением в пять тысяч человек

В Ровенской области, на въездах в село Тынное Сарненского района, где подтвердили девять случаев коронавируса среди пяти тысяч местных жителей, оборудовали три пропускных пункта.

На блокпостах спасатели обрабатывают автомобили всех, кто возвращается в село, сообщает "Суспільне".

При этом никому из местных жителей не разрешают покидать населенный пункт.

Как выяснилось, никто из заболевших – троих мужчин и шести женщин в возрасте от 40 до 75 лет – не были за границей, но относятся к группе риска из-за сопутствующих болезней.

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"Когда вводили карантин, священники отнеслись к этому серьезно из запретили посещение прихожанами богослужений. Заражение было межуровневым, между теми, кто приехал из-за границы. Есть те, кто приехал и не подавал информации, люди вернулись из Италии, Чехии, Польши, Германии. Ищем, откуда огонь пошел", - рассказал заведующий амбулаторией села Тынное Анатолий Речун.

Между тем, в Ровенской ОГА сообщили, что на выездах из села работают посты патрульной полиции и спасателей. Жителям запрещено покидать село до выяснения обстоятельств заражения.

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Полицейские устанавливают лиц, контактировавших с инфицированными. Проблем с поставками продуктов и медикаментов в село нет.

Кроме того, Сарненскую центральную районную больницу взяли под охрану сотрудники полиции и Нацгвардия.

Напомним, что накануне в Тернопольской области было зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных оказалось девять медиков.

А в Виннице подтвердили еще один случай инфицирования – COVID-19 зафиксировали у пятилетнего ребенка. Речь идет о сыне родной сестры женщины, у которой первой в регионе обнаружили коронавирус, – она контактировала со своим племянником.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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