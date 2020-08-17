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В Ровно полицейские избили мужчину при задержании

17 августа, 18:29

Руслан Ровик Руслан Ровик

Было открыто уголовное производство по статье о превышении власти

В Ровно следователи Государственного бюро расследований выясняют действия полицейских при задержании. У мужчины, которого доставили в СИЗО, врачи обнаружили следы избиения.

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Об этом сообщили в прокуратуре Ровенской области.

"В изолятор временного содержания, а потом в Ровенский следственный изолятор доставили задержанного, у которого, по результатам медицинского осмотра, обнаружили и зафиксировали телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сам задержанный заявил, что он был избит полицейскими во время задержания.

По результатам проверки прокуратура области открыла уголовное производство по статье о "превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа".

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Досудебное расследование ведут следователи Государственного бюро расследований.

Напомним, недавно в курортной Затоке в Одесской области полицейские жестко задержали нарушителей, которые оказали копам серьезное сопротивление.

Видео: Telegram-канал "Подслушано в Одессе"

Ранее в Киеве двое мужчин похитили своего знакомого, вывезли его в лес и избили.

А в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать .

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избиение полиция Ровно полицейские Ровенская область ГБР превышение власти

Источник: Сегодня

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