В Ровно полицейские избили мужчину при задержании

В Ровно следователи Государственного бюро расследований выясняют действия полицейских при задержании. У мужчины, которого доставили в СИЗО, врачи обнаружили следы избиения.
Об этом сообщили в прокуратуре Ровенской области.
"В изолятор временного содержания, а потом в Ровенский следственный изолятор доставили задержанного, у которого, по результатам медицинского осмотра, обнаружили и зафиксировали телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Сам задержанный заявил, что он был избит полицейскими во время задержания.
По результатам проверки прокуратура области открыла уголовное производство по статье о "превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа".
Досудебное расследование ведут следователи Государственного бюро расследований.
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