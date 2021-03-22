В Ровно появится уникальный садик в виде пчелиных сот (фото)

Каждый из детсадов проекта Соты – это инновационные сооружения с ярким современным дизайном

В микрорайоне "Северный" в Ровно в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца года должно завершиться строительство детского садика на 220 мест. Садик, который будет выполнен в виде пчелиных сот, строится по знаменитому проекту днепропетровских архитекторов, впервые реализованному в Днепропетровской области в 2018 году.

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Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Голик.

Фото: facebook.com/y.golyk

"Первые три садика по такому проекту, но с меньшей вместимостью – на 115 мест, – были построены нами в Днепропетровской области. В Подгороднем, Романково и Илларионово", – сообщил консультант программы "Большая стройка" Голик.

Фото: facebook.com/y.golyk

Каждый из детсадов проекта "Соты" – это инновационные сооружения с ярким современным дизайном, созданные с использованием энергоэффективных технологий и обеспечивающие максимальный комфорт как для детей, так и для персонала. В частности, одним из новшеств, применяемых в садиках этого проекта, является внутренний двор с подогревом пола.

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"Приятно видеть, как классный проект воплощают и в других областях", – написал Голик.

Фото: facebook.com/y.golyk

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Тем временем в Украине в рамках "Большой стройки" осовременивают больницы. Как сообщали новости "Сегодня", благодаря программе президента, некоторые районы Днепропетровщины впервые получат КТ для спасения больных.

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