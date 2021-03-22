Українська
$ 27,72
32,95
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Ровно появится уникальный садик в виде пчелиных сот (фото)

22 марта, 10:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Каждый из детсадов проекта Соты – это инновационные сооружения с ярким современным дизайном

В микрорайоне "Северный" в Ровно в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца года должно завершиться строительство детского садика на 220 мест. Садик, который будет выполнен в виде пчелиных сот, строится по знаменитому проекту днепропетровских архитекторов, впервые реализованному в Днепропетровской области в 2018 году.

Реклама

Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Голик.

Фото: facebook.com/y.golyk

"Первые три садика по такому проекту, но с меньшей вместимостью – на 115 мест, – были построены нами в Днепропетровской области. В Подгороднем, Романково и Илларионово", – сообщил консультант программы "Большая стройка" Голик.

Фото: facebook.com/y.golyk

Каждый из детсадов проекта "Соты" – это инновационные сооружения с ярким современным дизайном, созданные с использованием энергоэффективных технологий и обеспечивающие максимальный комфорт как для детей, так и для персонала. В частности, одним из новшеств, применяемых в садиках этого проекта, является внутренний двор с подогревом пола.

В тренде
В оккупированной Горловке заметили танки: видео

"Приятно видеть, как классный проект воплощают и в других областях", – написал Голик.

Фото: facebook.com/y.golyk
Реклама

Тем временем в Украине в рамках "Большой стройки" осовременивают больницы. Как сообщали новости "Сегодня", благодаря программе президента, некоторые районы Днепропетровщины впервые получат КТ для спасения больных.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

детский сад садик Ровно

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встал на ноги через час после первой таблетки: украинец 16 лет жил с ложным диагнозом
Встал на ноги через час после первой таблетки: украинец 16 лет жил с ложным диагнозомЗапад
Думали, что аппендицит: в Черновцах умер 9-летний мальчик от запущенной тяжелой пневмонии
Думали, что аппендицит: в Черновцах умер 9-летний мальчик от запущенной тяжелой пневмонииЗапад
Туристы ломают ограды: первое видео из закрытого на карантин
Туристы ломают ограды: первое видео из закрытого на карантин "Буковеля"Запад
Автозалет на 71 400 гривен. Максимальное взыскание выписали в первый же час действия новых штрафов
Автозалет на 71 400 гривен. Максимальное взыскание выписали в первый же час действия новых штрафовАвто
Львов вводит усиленный карантин: новые ограничения
Львов вводит усиленный карантин: новые ограниченияЗапад
Деньги вернут? Реакция туристов на закрытие
Деньги вернут? Реакция туристов на закрытие "Буковеля" (видео)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять