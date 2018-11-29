В Ровно сотрудники аэропорта не получали зарплату три месяца

В Ровно сотрудники местного аэропорта доведены до отчаяния – коммунальное предприятие с трудом выживает, а людям уже три месяца не платили зарплату, причем работают они всего лишь три дня в неделю.

В аэропорту работают 80 человек, которым предприятие задолжало почти два миллиона гривен. Люди уже пообещали, что в случае невыплат начнут забастовку.

"Нет у нас сейчас никаких полетов. Работаем три раза в неделю – среда, четверг и пятница, но все на телефонах. Если какой-то срочный рейс – мы выходим на работу", – рассказала начальник службы перевозок Марина Гунькина.

Работу аэропорта парализовали долги прошлых лет – почти 18 миллионов гривен. Из-за них заблокированы счета предприятия, и потому тут не могут принимать самолеты. Руководство надеется на помощь областного совета.

"Покрыли бы в первую очередь долги по зарплате, Пенсионному фонду и социальному взносу. Тогда бы разблокировали счет и была бы при возможности куплена техника", – объяснил директор аэропорта Игорь Насинюк.

Десять лет назад областные чиновники планировали сдавать аэропорт в аренду, однако желающих не нашли. Теперь, чтобы сохранить предприятие, в Ровенской ОГА обещают погасить сотрудникам долги по зарплате, а уже потом подыскивать инвесторов.

"В 2019 году мы начнем гасить этот долг. Это один из путей решения вопроса, потому что понимаем – погасим долг, тогда встанет вопрос приобретения техники", – заявил заместитель главы Ровенской ОГА Игорь Тимошенко.

Депутаты пообещали решить вопрос с выплатой задолженности сотрудникам аэропорта на следующей неделе, во время сессии областного совета. В свою очередь, работники пригрозили, что, если зарплату не выплатят полностью – они устроят пикеты у Ровенской ОГА и перекроют дорогу.

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