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В Ровно среди жилых домов произошла стрельба: ранен мужчина

24 октября, 14:52

Одного из подозреваемых уже задержали

В Ровно во дворе многоэтажек произошла стрельба. В результате в больницу доставили мужчину с огнестрельным ранением брюшной полости. Об этом сообщают в полиции.

Предварительно установлено, на улице Грушевского возник конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них выстрелил в другого из неустановленного пока оружия.

"23 октября около 18:00 в радиоэфир поступила ориентировка с подробным описанием трех нарушителей. Вскоре инспекторы заметили подозрительного мужчину, который садился в такси. При поверхностной проверке стражи порядка обнаружили у 19-летнего пассажира предмет, внешне похожий на травматический пистолет", – добавляют патрульные.

Мужчину задержали, применив к нему наручники. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Причастность задержанного к совершенному преступлению окончательно не установлена. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и лиц, причастных к вызванного огнестрельного ранения.

Напомним, недавно во Львове молодой парень открыл стрельбу прямо в маршрутке.

Ранее во Львове 29-летний местный житель попал в больницу с огнестрельным ранением. Медики диагностировали у пострадавшего "пулевые ранения брюшной стенки и паховой области".

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Источник: Сегодня

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