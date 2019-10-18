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В Ровно женщина попалась на краже чаевых из кафе

18 октября, 18:09

Посетительница украла банку с чаевыми, когда бариста отвернулся

В Ровно посетительница попалась на краже чаевых из кафе. Камеры наблюдения зафиксировали, как женщина своровала банку с деньгами, как только бариста отвернулся. Такой фокус воровка проворачивала и в других заведениях, говорят пользователи социальных сетей.

Напомним, что ранее в Киеве задержали очередную банду "клофелинщиков" , которые подозреваются в двух разбойных нападениях и угоне машины. Самой младшей участнице преступной группы 15 лет.

Кроме того, в Одесской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в том, что в начале августа обстрелял Mitsubishi Pajero на Киевской трассе, а через несколько часов совершил разбойное нападение на "Новую почту" в Нерубайском.

Также мы писали о том, как полицейские задержали двух мужчин по подозрению в совершении серии уголовных преступлений, совершенных на территории Черкасской области.

По данным ведомства, задержанные являются жителями города Смела. Они могут быть причастны к совершению краж, ограблений и разбойных нападений. Один из мужчин именует себя криминальным авторитетом города, так называемым "смотрящим".

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Источник: Сегодня

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