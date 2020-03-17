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В супермаркеты Ужгорода людей пускают по очереди: видео

17 марта, 17:15

Руслан Ровик

Люди стоят в очередях перед входом в супермаркет

В супермаркетах Ужгорода, где ранее у нескольких человек заподозрили заражение коронавирусом, ввели новую форму приема посетителей – людям приходится стоять в очереди перед входной дверью.

Об этом в своем Facebook сообщил пользователь Vitaliy Glagola.

"Ужгородские супермаркеты приспосабливаются к работе по новым правилам. Пускают ограниченное количество людей и в очереди метки, которые показывают правильную дистанцию между людьми", – объяснил он.

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Также пользователь сделал видео у входа в один из супермаркетов. На ролике можно увидеть, что горожане стоят на некотором расстоянии друг от друга. При этом медицинские маски надели лишь единицы.

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Между тем, в комментариях утверждают, что в одном из сетевых супермаркетов "многочисленные покупатели еще с вечера разметали продукты с прилавков".

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину объявить чрезвычайную ситуацию в двух областях, где на тот момент подтвердились случаи коронавируса – Житомирской и Черновицкой.

Между тем, крупные украинские города ввели жесткие ограничения, чтобы предотвратить распространение инфекции. Среди них оказались Харьков, Днепр, Запорожье, Львов, Одесса, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск и Тернополь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Закарпатье карантин супермаркет Ужгород коронавирус Закарпатская область

Источник: Сегодня

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