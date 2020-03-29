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В Тернополе из-за коронавируса уволились восемь врачей: подробности

29 марта, 17:41

Татьяна Очеретяна

Медперсонал не хочет рисковать здоровьем за низкую зарплату

В одной из больниц Тернополя восемь врачей инфекционного отделения уволились из-за ситуации в связи с коронавирусом. Главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский объяснил, что низкие зарплаты не мотивируют медиков подвергать себя опасности, сообщает Суспільне.

"Восемь работников уже уволились из инфекционного отделения, даже не контактируя с больными коронавирусом", – отметил Чайковский.

Он говорит, что медики взвешивают риски для собственного здоровья. У кого-то из них есть хронические заболевания, у кого-то – маленькие дети. Поэтому, чтобы не подвергать себя и родных опасности, врачи уволились.

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Однако главный врач отметил, что если бы у работников была мотивация, это могло не произойти: "Получая 4 тысячи гривен зарплаты, мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях".

По его словам, сейчас медикам выплатили лишь надбавку в размере должностного оклада, предусмотренную постановлением мэра Тернополя. В то же время обещанные правительством 200% надбавки еще не поступали.

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Для безопасности семей медработников врачам предоставили номера в отеле.

"Со вчерашнего дня работники инфекционного отделения в нерабочее время отдыхают там", – добавил главный врач. А также отметил, что трое врачей из его медучреждения живут там, чтобы не создавать угроз для родных.

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец предложит Кабинету министров ввести на время борьбы с пандемией коронавируса почасовую оплату труда для медиков.

В то же время премьер Денис Шмыгаль призвал высокопоставленных госслужащих понять ситуацию и "затянуть пояса", поскольку зарплату топ-чиновников уполовинят из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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