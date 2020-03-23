Врачам могут ввести новую систему оплаты труда: Емец озвучил детали

Сейчас медработники - самая востребованная категория украинцев и их нужно обеспечить достойной зарплатой, считает Емец

Министр здравоохранения Илья Емец предложит Кабинету министров ввести на время борьбы с пандемией коронавируса почасовую оплату труда для медиков. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

По его словам, это значительно поможет медикам, которые рискую жизнью в работе с коронавирусными пациентами.

"Я в понедельник выношу на правительство не ту мизерную оплату... Я бы во время эпидемий сделал это почасово (оплату труда, – ред.). Поэтому нужно понять, что во время эпидемии человек, как на войне. Я думаю, это постановление в правительстве поддержат. Если мы примем постановление о почасовой оплате, то это будет не просто стимул, а спасение для тех людей, которые, не смотря на опасность, работают и будут (работать)", – сказал Емец.

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В качестве примера он привел работу реаниматологов в центре детской кардиологии, где реаниматологи получают почасовую оплату, но не могут работать больше 12 часов подряд.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, благодаря которому врачи получат надбавки к зарплате до 200%. Впрочем, доплатят не только медикам.

А тем временем медики львовской инфекционной больницы просят о помощи. Просят помочь с лекарствами, продуктами и средствами защиты. Помощь нужна на случай ухудшения ситуации с коронавирусом. В больнице объяснили: пока всем обеспечены, но, мол, надо делать запасы, поэтому и просят о помощи. Подробней смотрите в сюжете:

По состоянию на 23 марта в Украине лабораторно подтверждены 73 зараженных коронавирусом, из которых три случая с летальным исходом. При этом один пациент вылечился. Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 23 марта.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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