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Территорию Запорожской области проверят саперы

Сегодня, 15:42

Решение о проверке приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности

Запорожскую область проверят саперы
Запорожскую область проверят саперы. Фото: пресс-служба Запорожской ОГА
Территорию Запорожской области проверят саперы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8d9/c85/5c98d9c85a256.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8d9/c85/5c98d9c85a256.jpg Запорожье Решение о проверке приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности

В Запорожской области специалисты-пиротехники проведут обследование территории на наличие взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.

Соответствующее решение было принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что в последнее время на территорию Запорожской области из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе попадает огромное количество боеприпасов, а местные жители находят на своих приусадебных участках взрывоопасные предметы времен Второй мировой и других войн.

В связи с этим на территории области будет проведено обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Для разминирования будут задействованы две пиротехнические группы.

Напомним, ранее в Запорожской области жители села Верхний Токмак во время работ на огородах обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны. Тогда спасатели изъяли шесть минометных мин калибра 82 мм, четыре артиллерийских снаряда калибра 76 мм и 45 мм, а также гранату Ф-1.

Также мы сообщали об обнаружении схрона с крупным арсеналом оружия в Бахмуте. В одном из гаражей жилого сектора города копы и сотрудники военной контрразведки СБУ нашли более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольному гранатомету, противотанковые мины и более 20 тысяч патронов.

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Тег боеприпасы, саперы, запорожская область, пиротехники

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