В Тернополе "похоронили" туристический сезон: фото

Активисты утверждают, что "сезон умер, так и не начавшись"

В Тернополе местные активисты провели похоронную церемонию вместо праздника открытия туристического сезона, который отменили из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает 24 канал.

Как написали на сайте, ежегодно в первую субботу мая в городе праздновали открытие туристического сезона.

Известно, что в предыдущие годы в областном центре ежегодно фиксировали прирост туристов на 20%. В этом году туристическая отрасль в регионе фактически мертва, что может привести к росту безработицы и уменьшению поступлений в бюджет.

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"На этот сезон были большие планы, большие надежды. Мы все рассчитывали, что он принесет нам радость и удовольствие. Но, к сожалению, от тяжелых потрясений этот сезон умер, так и не начавшись. Конечно, мы надеемся, что ошибаемся, и он воскреснет. Но, к сожалению, у нас пока есть эти реалии. Мы скорбим по тем потерянным возможностям и по тем большим планам, которые были возложены на этот сезон. Которые, к сожалению, вместе с ним ушли в гроб", – прокомментировал участник акции Тарас Ковальчук.

Ранее мы писали, как в Тернопольской области священник с коронавирусом, который умер 27 апреля, тайком проводил службы в частном помещении, несмотря на карантинные ограничения.

Кроме того, в Тернополе мужчина, который находился на обсервации в городской больнице №3, покончил жизнь самоубийством в своей палате.

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