В Тернополе с COVID-19 в больницу попали дети: подробности

В Тернополе в больницах лечат 17 зараженных коронавирусной инфекцией людей, шестеро из них – дети. Об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.

"В общем в больницах города Тернополя 17 больных COVID-19. Еще 2 больных находятся на амбулаторном лечении", – говорится в сообщении.

Семь зараженных лечат в больнице скорой помощи. Это – житель Залещиков, три жители Монастырского района, два жители Козова и житель села Остров. Остальные 10 находятся в городской детской больнице. Шесть из них – дети:

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два ребенка из Козова. С ними в больнице находится их папа – у него тоже подтвердили коронавирус.

одиннадцатилетний ребенок из Монастырского района. Рядом с ним есть его мама.

двое детей 13 и 14 лет и их мама из Монастырского района. У всех подтвердили COVID-19.

полуторагодовалый ребенок из Кременецкого района и его мама – оба зараженные COVID-19.

Отметим, что на амбулаторном лечении находятся двое мужчин из Тернополя – 55 и 62 лет. Медики уже обследовали "контактных" с ним людей.

Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области растет количество инфицированных COVID-19 – в регионе уже зарегистрировали 98 случаев коронавируса.

Кроме того, недавно стало известно, как себя чувствует инфицированный COVID-19 мэр Монастыриски.

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