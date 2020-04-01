Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Тернополе с COVID-19 в больницу попали дети: подробности

1 апреля, 14:51

Тина Наринецкая

В больницах города лечат 17 инфицированных

В Тернополе в больницах лечат 17 зараженных коронавирусной инфекцией людей, шестеро из них – дети. Об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.

"В общем в больницах города Тернополя 17 больных COVID-19. Еще 2 больных находятся на амбулаторном лечении", – говорится в сообщении.

Семь зараженных лечат в больнице скорой помощи. Это – житель Залещиков, три жители Монастырского района, два жители Козова и житель села Остров. Остальные 10 находятся в городской детской больнице. Шесть из них – дети:

Реклама

  • два ребенка из Козова. С ними в больнице находится их папа – у него тоже подтвердили коронавирус.
  • одиннадцатилетний ребенок из Монастырского района. Рядом с ним есть его мама.
  • двое детей 13 и 14 лет и их мама из Монастырского района. У всех подтвердили COVID-19.
  • полуторагодовалый ребенок из Кременецкого района и его мама – оба зараженные COVID-19.

Отметим, что на амбулаторном лечении находятся двое мужчин из Тернополя – 55 и 62 лет. Медики уже обследовали "контактных" с ним людей.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – серьезные потери

Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области растет количество инфицированных COVID-19 – в регионе уже зарегистрировали 98 случаев коронавируса.

Кроме того, недавно стало известно, как себя чувствует инфицированный COVID-19 мэр Монастыриски.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дети ребенок Тернополь больницы лечение маска

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 1 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 1 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
Пограничная жесть: как толпы украинцев возвращаются из Польши (фото, видео)
Пограничная жесть: как толпы украинцев возвращаются из Польши (фото, видео)Украина
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии "тяжелых" пациентовЗапад
"Привезли в тяжелом состоянии": что известно о втором инфицированном COVID-19 в Тернопольской областиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...